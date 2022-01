"Meu sonho é a Medicina, ser neurocirurgião", diz nota 100 na redação do IFRN

Rickson Aguiar, de 14 anos, concluiu o Ensino Fundamental, em 2021, na Escola Municipal Antônio Fagundes e agora se prepara para ingressar no curso de Eletrotécnica na instituição federal de ensino, onde ele acredita que tem um ótimo ensino e que vai ajuda-lo a chegar a faculdade de medicina. Para conseguir nota máxima em redação, Rickson disse que leu redações nota 100 do ENEM e a obra de George Orwell

O aluno Rickson Aguiar Martins da Silva, 14 anos, obteve nota 100 (pontuação máxima) na prova de produção textual do processo seletivo para cursos técnicos de nível médio na modalidade integrada ao ensino médio ofertados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), cujo resultado foi divulgado na última segunda-feira (24). Rickson concluiu o Ensino Fundamental, em 2021, na Escola Municipal Antônio Fagundes e agora se prepara para ingressar no curso de Eletrotécnica na instituição federal de ensino.

O estudante alcançou a 5ª colocação geral no curso, com nota final 660,00. A diferença para o primeiro colocado foi de apenas 52 pontos. “A escola e os professores sempre me incentivam e também os meus colegas, para que estudássemos e assim buscássemos a aprovação no IF, que é uma escola federal. Minha rotina de estudos contemplava pela manhã os conteúdos da rotina da escola, que já ajudavam para a prova, e à tarde me dedicava integralmente às matérias que seriam cobradas no exame de seleção”, destaca o discente.

Em relação à produção textual, Rickson conta que leu muitas redações no período que antecedeu a prova, bem como obras de autores como George Orwell. “Li redações notas mil do Enem, redações de exames de seleção passados do IFRN, me preparei. A nota máxima me surpreendeu. Estudamos diariamente para superar os nossos limites. Eu até imaginava que seria uma nota boa, mas me surpreendi”, disse, lembrando que o tema cobrado na prova foi "as terras indígenas devem ser protegidas pelo governo brasileiro?".

Com a aprovação, Rickson já inicia a preparação com foco na sua meta de cursar graduação em Medicina. “Meu sonho é a Medicina, ser neurocirurgião. Eu vou começar os estudos, e espero que a preparação seja muito boa. O IF é uma das melhores escolas do Rio Grande do Norte”, enfatiza o jovem.

A professora Maria Elenimar Bezerra, de língua portuguesa, comemora o resultado expressivo alcançado pelo estudante da Escola Antônio Fagundes. “É muito gratificante ver o nosso alunado avançando. E o resultado de Rickson Aguiar mostrou o quanto podemos contribuir repassando os conhecimentos necessários para obtenção de êxitos. Trabalhar redação em sala de aula exige esforço tanto do professor quanto do aluno, requer muita paciência e constância. Assim, temos a certeza que estamos no caminho certo”.

Assim como Rickson, outros 23 alunos da rede municipal também foram aprovados no exame de seleção do IFRN, entre eles mais dois estudantes da Escola Antônio Fagundes. “É com muita satisfação que recebemos a confirmação desses resultados. Ver a felicidade deles e das famílias em uma conquista tão importante só nos torna cada vez mais cientes da nossa responsabilidade com a educação pública de Mossoró, pois como já falei em outras oportunidades, viemos de dois anos de ensino remoto em meio a uma pandemia. Então isso reforça o quanto as aulas foram significativas e certamente contribuíram para esse resultado”, apontou a diretora da escola, Rita Fonseca.

A secretária municipal de Educação, professora Hubeônia Alencar, também celebra a conquista dos mais de 20 alunos da rede municipal de ensino no processo do IFRN. “O resultado do estudante Rickson Aguiar e de todos os demais nessa seleção tão concorrida nos deixa extremamente contentes, porque é reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido. Mesmo em um cenário de aulas remotas, nossos alunos comprovam que a qualidade do ensino não se resume ao formato desse ensino, mas a todo um contexto de dedicação, planejamento, preparação e acompanhamento. É resultado da integração escola e família, que tem efeito positivo no processo de ensino e aprendizagem. Parabéns a todos”, finalizou.