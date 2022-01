RN mantém data para retomada de aulas presenciais, mas adia jornada pedagógica

A Secretaria de Estado da Educação (SEEC) informou por meio de nota que segue mantida à tarde para retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte. A retomada está prevista para o dia 7 de fevereiro.

Informou, no entanto, que a jornada pedagógica que aconteceria nos dias 01 e 02 de fevereiro, foi adiada.

A secretaria explica que segue monitorando os casos de professores e colaboradores com quadro de covid e influenza e que aguarda recomendações do Comitê Científico quanto ao atual cenário epidemiológico da Covid-19 para novas decisões sobre a retomada das atividades nas escolas.

No início do mês de janeiro, o secretário estadual de educação, Getúlio Marques, informou que a rede estadual está preparada para esta retomada. No entanto, reforçou que iria seguir a ciência e as recomendações do comitê científico.

“Nesse momento com o aprendizado e com os leitos ainda em uma situação privilegiada, eu acho que vai ser possível, mas vamos seguir a ciência e o nosso comitê científico”, disse ele na época.

Atualmente, a pressão por leitos críticos covid aumentou e chega a mais de 70% em todo o estado. Em Mossoró, nesta quinta-feira (27) todos os leitos instalados no Hospital Maternidade Almeida Castro e no Hospital Rafael Fernandes estão ocupados.



O aumento nos casos de covid e influenza e a procura por leitos poderá levar a um novo adiamentos no início das aulas presenciais na rede pública de ensino do RN.

Veja nota abaixo:

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte aguarda as próximas recomendações do Comitê Científico quanto ao atual cenário epidemiológico da Covid-19, além dos casos de gripe, e que devem auxiliar à tomada de decisões também quanto ao retorno às aulas presenciais na rede pública estadual. Esse reinício, por enquanto, permanece com data prevista pata o dia 7 de fevereiro. O que ficou adiado foi a jornada pedagógica que aconteceria nos dias 01 e 02 de fevereiro.

As secretarias de Estado da Saúde e da Educação monitoram a situação, que atualmente apresenta uma crescente incidência de professores e colaboradores adoecidos, seja em função da Covid-19, ou mesmo gripe, assim como vários setores das atividades públicas ou privadas que começam a enfrentar dificuldades na continuidade efetiva de seus serviços.

