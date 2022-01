“Toda a rede está preparada”, diz secretário sobre retorno das aulas presenciais do RN

As escolas estaduais do Rio Grande do Norte devem retornar com as aulas no formato presencial a partir do mês de fevereiro. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de educação, Getúlio Marques, em entrevista a uma emissora de TV nesta segunda-feira (10). De acordo com o gestor, toda a rede de educação está preparada para esta volta.

“Todos vão ter aula presencial a partir do dia 7 de fevereiro”. Na avaliação do secretário, não há escolas que não possam fazer isso. “Toda à rede está preparada para isso. As matrículas estão agora, nós convidamos aos pais dos alunos que possam ocupar as nossas mais de 290 mil vagas que estão oferecidas e as matrículas já iniciaram”, complementa.

Mesmo com o retorno presencial, o secretário aponta que vai seguir a ciência e as recomendações do comitê científico. “Nesse momento com o aprendizado e com os leitos ainda em uma situação privilegiada, eu acho que vai ser possível, mas vamos seguir a ciência e o nosso comitê científico”, disse.

Sobre a vacinação dos alunos, Getúlio disse que irá seguir as normas do comitê científico estadual. “Vamos fazer a consulta ao comitê científico, para ver o que o comitê científico nos orienta, se há essa obrigação da exigência, digamos do passaporte de vacina ou se não. Até porque dentro dessas escolas, nós vamos ter aqueles alunos ainda não vacinados. Mas vamos seguir a orientação, hoje nós não temos ainda definição sobre esse assunto”, comentou.