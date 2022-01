Pesquisa IPESPE divulgada nesta quinta (27) mostra Lula na frente com 44% das respostas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em seguida com 24% e 8% dos ex-ministros Sergio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT), que empataram. Nas outras posições, sequencialmente, aparecem João Doria (PSDB), com 2%, e Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Alessandro Vieira (Cidadania) com 1% das intenções de voto. O pré-candidato Felipe d’Avila (Novo) não pontuou.