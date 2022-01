Seis novas linhas de ônibus entram em operação em fevereiro; linha Nova Mossoró é uma delas

A Prefeitura de Mossoró segue ampliando o sistema de transporte público do município. Seguindo o cronograma de ampliação, realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), no dia 2 de fevereiro, seis novas linhas entrarão em operação na cidade, incluindo a Nova Mossoró.

Para melhor atender à população, as rotas passaram por adequações, garantindo melhor desempenho e itinerários mais rápidos.

Após estudos realizados pelo Departamento de Transportes, foi identificado que a maioria das rotas não contemplavam unidades públicas da cidade, como instituições de ensino e hospitais.

Em especial na linha Nova Mossoró, um abrigo de passageiros localizado na rua Centro Esportivo Mossoroense, foi realocado para outra região após modificação da rota.

De acordo com Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, a ideia é ampliar a oferta do serviço e aperfeiçoar o atendimento.

“Antes o ônibus não atendia diretamente aos moradores, passando apenas na lateral do bairro. Agora o ônibus vai passar na área central do bairro, atendendo mais pessoas. Ônibus com georreferenciamento, acessibilidade, todos os sistemas para atender às necessidades da população”, explicou.

“Encontramos a cidade com apenas três ônibus em circulação, hoje temos seis linhas. Até maio serão 14 linhas, atendendo mais de 30 regiões da cidade. Vamos continuar trabalhando, melhorando a qualidade de vida do nosso povo. É o Programa Ônibus no Bairro mudando a realidade do transporte público de Mossoró”, destacou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

O itinerário completo será divulgado através das redes oficiais da Prefeitura de Mossoró na internet.