PMM já distribuiu cerca de 15 mil litros de combustível para agricultores iniciarem o corte de terra

Os agricultores de mais de 70 comunidades rurais de Mossoró já receberam a parcela de 30% para iniciar o trabalho. Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito Allyson Bezerra e o titular da SEADRU, Faviano Moreira, estiveram no Sítio Picada I realizando o acompanhamento do corte de terra de agricultores beneficiados com o programa neste ano.

Levantamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) mostra que nos três primeiros dias de distribuição de ordem de diesel do Programa Semear para o corte de terra foram liberados em torno de 15 mil litros do combustível.

“É um grande investimento que a Prefeitura de Mossoró está fazendo com o objetivo claro de desenvolver e melhorar a zona rural. Nós temos uma expectativa de atender neste ano 110 comunidades rurais. Hoje o homem do campo tem a garantia do apoio da Prefeitura diretamente no programa corte de terra com orientação técnica e com o óleo diesel entregue aos pequenos agricultores beneficiados com o Programa Semear”, destacou Allyson.

“Hoje estamos aqui nesse polo na saída para a cidade de Governador Dix-sept Rosado. As comunidades de Picada I, Picada II, Macambira e Cumurupim têm mais de 200 famílias. Todas essas comunidades aqui estão sendo cortadas e estamos fazendo aqui a visita in loco para verificar o trabalho de fiscalização, educativo e acompanhamento técnico para os agricultores”, ressaltou Faviano.

Faviano Moreira enfatiza ainda que a visita é para saber se esse agricultor cadastrado que recebeu o óleo está efetivamente cortando a terra.

“Fazemos o georreferenciamento do ponto do corte de terra para a gente criar o nosso banco de dados, para que no futuro possamos saber quem cortou e o que efetivamente o agricultor plantou”.

A agricultora Maria das Graças destacou a importância da distribuição do óleo diesel. Ele frisa que nem todos os agricultores têm condições de pagar por uma hora do trator.

“Para a gente é uma importância muito grande. Não são todos os agricultores que têm condições de pagar a hora do trator. Essa distribuição beneficia muito os pequenos agricultores. Facilita muito para a gente (entrega do óleo diesel). Se a Prefeitura não desse a gente tinha de tirar do bolso da gente. Nós não teríamos condições de pagar uma hora do trator. Estou esperançosa por um bom inverno porque as chuvas iniciaram cedo, logo agora em janeiro”, disse.

A distribuição das ordens de óleo diesel para os agricultores cadastrados no programa continua. O beneficiado deve se deslocar à sede da Secretaria de Agricultura e pegar o documento para iniciar o corte de terra de sua propriedade.