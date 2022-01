Homem tem casa invadida, é raptado e executado a tiros no município de Assu

Por volta das 0h30 desta sexta-feira (28) a Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio no município de Assu. O segundo em menos de 24h.

Desta vez, a vítima foi identificada como Leonardo Borges da Silva Júnior, de 22 anos. Ele foi morto a tiros no bairro Parati 2000.

De acordo com informações da PM, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de invasão em um domicílio no conjunto Irmã Lindalva.

Testemunhas afirmaram que suspeitos encapuzados e armados entraram no local e raptaram Leonardo. Pouco tempo depois, foram ouvidos disparos na região do Parati 2000, onde os policiais encontraram o corpo do rapaz.

Não há informações sobre os suspeitos e nem sobre a motivação do crime. No entanto, Leonardo já tinha passagem pelo sistema prisional por alguns furtos na região.

O corpo do jovem foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.