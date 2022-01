Covid-19: testes no Ginásio Pedro Ciarlini são para pessoas com pelo menos 3 dias de sintomas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Mossoró reforça que os testes rápidos do tipo swab realizados no Centro de Testagem, instalado no Ginásio Pedro Ciarlini, são destinados a pacientes que estejam apresentando sintomas para Covid-19 há pelo menos três dias.

No local, também não são realizados retestes, conforme explica a secretária Morgana Dantas.

“Seguindo o que preconiza a Organização Pan-Americana de Saúde e o próprio Ministério da Saúde, se o paciente, no 7º dia após ser diagnosticado com Covid, estiver sem sintomas e sem fazer o uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas, ele pode sair do isolamento, sem a necessidade de uma nova testagem”, destaca.

A secretária reforça que a matéria-prima para produção dos testes já está escassa no país, e que já há dificuldades na compra do produto, por isso devem ser priorizados os diagnósticos em pacientes que estejam sintomáticos.

Morgana destaca ainda que, no fim de semana, a testagem acontece nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em pacientes que estejam apresentando sintomas moderados ou graves.

“Temos recebido no Ginásio trabalhadores informando que as empresas estão exigindo o reteste para que eles possam voltar às atividades laborais. Como explicamos, não realizamos esse tipo de atendimento, até porque não há esse direcionamento por parte das autoridades sanitárias”, enfatiza.

O Centro de Testagem foi reaberto no último dia 24, funcionando de segunda a sexta, das 8h às 16h. Ao longo desta semana, foram realizados 4.069 testes no local. Desse total, 46,4% apresentaram resultado positivo para Covid-19, o que representa 1.892 casos confirmados em cinco dias.