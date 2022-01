Dois envolvidos em esquema de desvio de carga em Mossoró são detidos pela Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró elucidaram, nesta quinta-feira (27), um esquema de desvio de carga.

Segundo as investigações, os autores comunicavam um falso Boletim de Ocorrência (B.O.) de crime de roubo e recebiam o seguro da carga. O motorista e um representante foram detidos por comunicação falsa de crime em Mossoró.

De acordo com as investigações, o golpe do seguro envolvia o dono de uma transportadora, com sede na cidade de Baraúna/RN e Fortaleza/CE, no qual o motorista e o representante forjavam o roubo da carga, ficavam com a mercadoria e, posteriormente, recebiam o ressarcimento da seguradora da carga.

Dois homens foram até a DEFUR Mossoró para registrar o B.O. e, após o registro do falso Boletim de Ocorrência do crime de roubo de carga, os policiais desconfiaram e prosseguiram as investigações e diligências com o motorista, que resolveu confessar.

O celular e a chave do caminhão, que ele informou que haviam sido levados pelos suspeitos, foram encontrados dentro do carro do representante que levou o motorista até a DEFUR.

Os dois foram conduzidos para a 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Mossoró, onde foi assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, após serem ouvidos, os dois foram liberados.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.