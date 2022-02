CAERN comunica suspensão do abastecimento em vários bairros do Oeste de Mossoró

Motivo da falta de água será a paralisação do Poço 19, para manutenção. Este trabalho de manutenção começa neste domingo. A previsão é de que este poço seja religado no início da manhã de terça-feira, dia 1 de fevereiro, ou seja, será mais ou menos 48 horas de paralisação do sistema e mais 24 horas para reabastecer a rede de tubulação que abastece Abolição III, IV, Santa Delmira, Pousada das Thermas, Santa Júlia, Quintas do Lago e parte do bairro Santo Antônio

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte comunicou no início da manhã deste domingo que vai faltar água nas torneiras do Abolição III, IV, Santa Delmira, Pousada das Thermas, Santa Júlia, Quintas do Lago e parte do bairro Santo Antônio.

Destaca que o motivo da falta de água seria a paralisação do Poço 19, para manutenção. A previsão é de que este poço seja religado no início da manhã de terça-feira, dia 1 de fevereiro, ou seja, será mais ou menos 48 horas de paralisação do sistema.

Para atender a população desta região, que fica no oeste da cidade, a CAERN, através de sua assessoria está informando que vai fazer remanejamentos emergencial de água do sistema abastecido pela Adutora Jerônimo Rosado, que bombeia água do Vale do Açu para Mossoró.

Após religar o sistema, previsto para acontecer no início da manhã de terça-feira, o sistema de distribuição de água precisa ser reabastecido, o que deve demorar mais um pouco, geralmente 24 horas, para chegar água do poço 19 nas torneiras desta região.

Caern retoma neste domingo (30) o abastecimento do Sertão Central

A Caern está trabalhando para regularizar, na tarde de deste domingo (30), o fornecimento de água para as seguintes cidades: Angicos, Fernando Pedrosa, Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardins de Angicos e Riachuelo, além das comunidades Mulungu e Cachoeira do Sapo.

A Estação de Bombeamento de Água, em Angicos, apresentou problemas elétricos internos. O conserto está previsto para ser concluído no início da tarde, quando a distribuição de água será retomada. Já o prazo para que todos os imóveis estejam plenamente abastecidos é de até 72h, ou seja, até a tarde da quarta (02).