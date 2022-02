ITEP registra cinco mortes a tiros neste domingo: três em confronto com a Polícia

Os dois primeiros casos de Condutas Violentas Letais e Intencionais que ocorreram neste domingo, 30, foi na região Leste de Mossoró. O primeiro no Clube da Caixa, no final da tarde e o segundo na Favela do Velho, por volta das 23 horas. Ainda na noite de domingo, três suspeitos de assaltos entraram em confronto com a PM e morreram na região do Palheiros III, entre Mossoró e Assu

O Instituto Técnico-científico de Perícia registrou cinco Condutas Violentas Letais e Intencionais na unidade regional de Mossoró-RN nas últimas 24 horas.

O primeiro caso registrado no final da tarde de domingo, 30, foi dentro do Clube da Caixa Econômica Federal, localizado na Avenida Presidente Dutra, no Grande Alto São Manoel.

A vítima Ítalo Gabriel Rodrigues Nunes, de 26 anos, estava com a família e amigos quando por volta das 16 horas homens armados entraram no clube e o mataram.

O segundo caso CVLI aconteceu também na região leste da cidade de Mossoró, precisamente na Favela do Velho, e teve como vítima Jhonata Patrick Oliveira de Morais, de 20 anos.

O ataque aconteceu por volta das 23h. Jhonata teria ido com a esposa e um filho na Unidade de Pronto Atendimento no Planalto 13 de Maio e quando chegou em casa foi executado.

Os policiais que estiveram no local fazendo isolamento e perícia, junto com o ITEP, apontam que pelo menos seis pessoas participaram do crime. Eles descarregaram as armas na vítima.

Nestes dois casos, uma equipe do ITEP esteve nos locais junto com policiais civis de plantão para remover os corpos para exames mais apurados na sede do órgão.

Confronto

Ainda no domingo, 30, policiais militares entraram em confronto com três suspeitos de assaltos na região do Palheiros III, entre Mossoró e Assu.

Os policiais estavam seguindo os suspeitos após eles terem realizados no município de Upanema e levado um carro de assalto e vários pertences das vítimas.

Na fuga, este carro parou. Os bandidos então tomaram motocicleta de assalto e conseguiram em fuga. Os suspeitos foram localizados no Assentamento Palheiros.

Reagiram atirando na polícia e terminaram baleados no revide. Os três suspeitos terminaram morrendo quando eram socorridos pela Polícia para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Neste caso, os corpos foram levados do Hospital Regional Tarcísio Maia para o ITEP, onde serão examinados por um médico legista e oficialmente identificados.