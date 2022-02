“É importante estar com a vacinação em dia. Só com a imunização vamos nos proteger da doença”. A secretária de saúde de Mossoró, Morgana Dantas, enfatizou a importância de estar com o esquema vacinal completo para eficiência da vacina. Neste final de semana, a campanha “Mossoró Vacina” atingiu um total de 2.845 pessoas. Ao todo, quase 530 mil doses já foram aplicadas no município desde o início da vacinação e mais de 210 mil mossoroenses já foram totalmente imunizados contra a Covid-19.

FOTO: WALMIR ALVES