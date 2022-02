Veja as vagas de emprego disponíveis em Mossoró nesta segunda-feira (31). Ao todo, são 107 vagas de trabalho, disponíveis para pessoas que residem no município. São oportunidades para diversos cargos para trabalhadores de níveis de formação diferentes. Para disputar as vagas, os candidatos precisam estar cadastrados no Painel de Empregos, disponível no site da Prefeitura de Mossoró.

FOTO: ALLAN PHABLO