Mossoró registra aumento na procura por vacinas contra a Covid-19

Com o aumento no número de casos de doenças respiratórias em Mossoró, que inclui diagnósticos de Influenza e Covid-19, a procura por vacinas também vem registrando crescimento.

Entre os fins de semana que compreende os dias 22, 23, 29 e 30 deste mês, foi registrado um aumento de 400 pessoas a mais vacinadas.

De acordo com o registro, no sábado (22) e domingo (23) foram vacinadas 2.445 pessoas. E no fim de semana seguinte, sábado (29) e domingo (30), esse número subiu para 2.845 que dá um aumento exato de 400 pessoas a mais vacinadas.

Para facilitar o acesso à vacinação, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem disponibilizando vários pontos de vacinação em diversas áreas do município.

Atualmente, com a inclusão da vacinação das crianças de 5 a 11 anos, mais pontos de vacinação estão funcionando todos os dias de domingo a domingo.

O Partage Shopping, por exemplo, vai funcionar durante toda a semana com vacinação contra a Covid-19 para crianças e adultos, sendo de segunda a sábado, das 10h às 18h. E no domingo, das 11h às 18h. A direção da unidade local vem oferecendo atrativos para o público infantil.

A Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/RN) também vai funcionar durante todo este mês de fevereiro nos dias de terça e quinta-feira, das 11h às 16h, sem intervalo para almoço. No local, a vacinação será disponibilizada para todos os públicos a partir de 5 anos de idade.

Além do Partage Shopping e da FAEN, a UnP também vai atuar como ponto de vacinação nesta terça (1º) e quarta-feira (2) de fevereiro no horário das 8h às 18h, atendendo ao público a partir de 6 anos de idade. Ou seja, crianças, adolescentes e adultos.

VACINAÇÃO NAS UBSs

Segundo informações do coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, 11 Unidades Básicas de Saúde de Mossoró estão aptas para vacinar a população disponibilizando tanto as doses pediátricas quanto as doses destinadas ao público adolescente e adulto. Segue a lista das UBSs que estão vacinando contra a Covid-19:

UBS Lucas Benjamim – Abolição III

UBS Conchita Ciarlini – Abolição II

UBS Luiz Escolástico – Santa Delmira

UBS Helênio Gurgel – Alto da Conceição

UBS Francisco Nazareno – Bom Pastor

UBS José Holanda – Dom Jaime Câmara

UBS Antônio Camilo – Ilha de Santa Luzia

UBS Maria Soares – Alto de São Manoel

UBS Mário Lúcio – Alto da Pelonha

UBS Chico Costa – Santo Antônio

Centro Clínico Evangélico – Centro