Pré-candidato a deputado resgata ideia do Memorial a Santa Luzia em Mossoró

Empresário Jorge do Rosário lembra que o então prefeito Francisco José Junior, quando concebeu o projeto arquitetônico para fazer este memorial a Santa Luzia, chegou a consultá-lo sobre a obra, pensando exatamente em aquecer a economia regional através do turismo religioso. "É preciso união da classe política pelo o que é bom para o estado, para Mossoró", ressalta Jorge do Rosário.

O empresário Jorge do Rosário, pré-candidato a deputado estadual, resgata a ideia de se construir um memorial para a padroeira Santa Luzia, como forma de fomentar o turismo religioso em Mossoró-RN, a exemplo de Juazeiro do Norte-CE, e Santa Cruz-RN. “Temos que buscar todos os caminhos para gerar emprego ao cidadão”, observa Jorge do Rosário.

A ideia projeto surgiu na gestão Francisco José Junior, mas foi deixado de lado pela gestão da ex-prefeita Rosalba Ciarlini. Na época, o empresário Jorge do Rosário disse que chegou a ser consultado pelo então prefeito Francisco José Junior sobre o empreendimento.

A maquete, apresentada pelo então prefeito ao padre Flávio Augusto e a sociedade, previa a construção do memorial a Santa Luzia na Serra Mossoró. Apareceu até um empresário pernambucano interessado em fazer o investimento de cerca de R$ 20 milhões.

O projeto arquitetônico do Santuário de Santa Luzia, apresentado aos mossoroenses a época, seria executado em uma área de 180 mil metros quadrados destinada à visitação pública na Serra Mossoró. Além do monumento em homenagem à padroeira de Mossoró, que terá 80 metros de altura, a maior estátua religiosa do mundo, o Santuário também será composto por bosques, praças, jardins, alamedas, fontes, cascatas, chafariz, nascentes, córregos e equipamentos comunitários.

Só que a gestão Francisco José Junior definhou, tendo ele não se quer concorrido a reeleição contra a então ex-governadora Rosalba Ciarlini. Antes mesmo de assumir, seu grupo de mídia já havia destruído a ideia de se construir um memorial a Santa Luzia em Mossoró.



Aliás, a ex-prefeito Rosalba Ciarlini parou várias outras que haviam em andamento da gestão Francisco José Junior, como pontes, creches e postos de saúde. Passado este período turbulento, buscando alternativas para fazer crescer o município, o debate renasce.

Segundo Jorge do Rosário, Santa Luzia tem grande devoção na Europa e no Brasil e que temos uma demonstração anual durante as festas da padroeira em Mossoró, quando a cidade recebe cerca de duas centenas de fiés vindo de várias partes do Brasil.

O pré-candidato a deputado estadual acredita que Mossoró poderia se tornar um dos destinos preferidos para os devotos da virgem de Siracusa, sendo necessário, além do Memorial, se pensar em outros pontos turísticos, como estrutura para visitas o Parque Nacional de Furna Feia, as cachoeiras de Felipe Guerra e o próprio Aeroporto Dix Sept Rosado, em Mossoró.

Outras cidades que respiram o turismo religioso

As cidades de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará, tem suas economias aquecidas pelo turismo religioso. Se no Ceará, o Padin Ciço movimenta a economia de Juazeiro e cidades vizinhas, Santa Rita de Cássia, faz o mesmo com Santa Cruz.

“O mesmo poderia acontecer com Mossoró com a imagem de Santa Luzia. Precisamos unir nossa classe política pelo bem do Estado, pelo bem de Mossoró, como já ocorre com o Estado do Ceará, que está bem mais desenvolvido do que as terras potiguares”, destaca.