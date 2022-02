Assembleia de Deus emite nota sobre pastor suspeito de manter doméstica como escrava

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró-RN (IEADEM) emitiu uma nota sobre o caso do pastor evangélico Geraldo Braga da Cunha, suspeito de manter em sua casa, por 32 anos, uma trabalhadora doméstica em situação análoga a de escravo.

O caso aconteceu em Mossoró e veio a público nesta terça-feira (1º). A trabalhadora foi resgatada por Auditoras-Fiscais do Trabalho do RN.

Veja mais:

Fiscalização resgata mulher mantida em situação análoga a de escrava por 32 anos, em Mossoró





Por meio de nota, a IEADEM afirmou que recebeu com surpresa a notícia, mas deixou claro que não comunga com as condutas denunciadas e que afastou o suspeito de suas funções além de determinar a abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o mesmo.

Veja a nota na íntegra abaixo:

NOTA DE ESCLARECIMENTO.

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró-RN (IEADEM), vem tornar público sua posição a respeito de denúncias veiculadas na imprensa , a respeito de um obreiro dirigente de congregação na área rural do município de Mossoró, que estaria submetendo uma mulher a trabalhos análogos à escravidão, além de abusá-la sexualmente.

A Diretoria da IEADEM recebeu com surpresa a notícia veiculada pela imprensa neste dia 01/02/2022, e deixa bem claro que não comunga em nada com essas condutas denunciadas. A IEADEM é uma instituição fiel cumpridora das leis e zela pela dignidade da pessoa humana, não tolerando qualquer conduta que venha a representar transgressão às normas civis, trabalhistas e criminais do nosso país.

Em relação a esse caso, esta instituição, ao tomar conhecimento das acusações envolvendo um dos seus presbíteros, resolveu por afastá-lo preventivamente de suas funções eclesiásticas e determinou, através da sua Diretoria, a abertura de procedimento administrativo disciplinar, para que sejam apurados os fatos e aplicada, se for o caso, conforme as constatações do processo, as penalidades previstas no estatuto e no regimento interno da igreja.

Por fim, cumpre-nos informar que a Igreja Evangélica Assembléia de Deus é instituição centenária, que presta relevantes serviços à sociedade em que está inserida, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

www.admossoro.com.br | e-mail: secretaria.admossoro@gmail.com |

Av. Dix-Neuf Rosado, 155, Centro – Mossoró-RN

CEP 59.610-280 | Fone: (84) 3321-5721 / 9.99050025