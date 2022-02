Liga Mossoroense agradece a vereadores que destinaram verba à instituição

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) agradeceu, nesta terça-feira (1º), a vereadores de Mossoró que destinaram emendas impositivas à instituição.

Os agradecimentos foram direcionados aos vereadores Carmen Júlia, que destinou R$ 100.740,22, Gideon Ismaías (R$ 100.000,00) e Zé Peixeiro (R$ 30.000,00).

Ainda segundo a instituição, os recursos serão utilizados para aquisição de materiais, manutenção estrutural, aquisição de equipamentos, insumos em geral e contratação dos serviços de saúde.

“A Liga Mossoroense reforça a importância desse tipo de ação para o funcionamento da instituição que é de caráter exclusivamente filantrópico”, disse a direção por emio de nota.

Veja a nota na íntegra abaixo:

NOTA DE AGRADECIMENTO

Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer agradece a vereadores indicação de emenda impositiva

A Liga Mossoroense atende o público de toda região Oeste Potiguar, compreendendo cerca de 64 municípios e quase 1 milhão de habitantes. Referência no tratamento oncológico, principalmente via Sistema Único de Saúde (SUS), a LMECC possui duas Unidades Hospitalares que realizam consultas, cirurgias oncológicas e gerais, bem como atendimento especializado em radioterapia e quimioterapia. Contando ainda, com uma equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes antes, durante e após o tratamento oncológico.

Atenciosamente,

A Direção.

Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC)