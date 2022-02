Mossoró registrou 137,1 milímetros de chuva a mais que o esperado no mês de janeiro de 2022

Levantamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) apontou que em janeiro de 2022 choveu quase três vezes a mais do que o volume esperado para o mês.

Em relação à média histórica, choveu 137,1 milímetros a mais do que era esperado para o período.

O acumulado registrado no primeiro mês do ano chegou a 185,1 milímetros. O esperado para os 31 dias do mês era de 48 milímetros. Em comparação ao esperado, choveu na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte 285,6% a mais.

“Tivemos quase três vezes mais do volume esperado de chuvas neste mês de janeiro. Essa pluviometria em janeiro foi fantástica. Nós não esperávamos essa quantidade de chuva. A gente sabia que seria acima da média, pois dezembro já vinha mostrando, mas não com esse volume que foi registrado neste mês de janeiro”, destaca o professor de Ciências Naturais e Exatas, Alciomar Lopes.

Alciomar Lopes explica os fatores que contribuíram para a alta pluviometria registrada em Mossoró no mês passado.

“O efeito La Niña, as frentes frias que vinham da Região Norte formando um corredor de umidade, a Zona de Convergência Inter Tropical, a ZCIT, que se instalou muito forte acima da nossa região, a temperatura do oceano Atlântico em convergência com as frentes frias criaram volume de nuvens muito grande. Essas nuvens estão muito intensas na nossa região provocando alto índice de pluviometria”.

Janeiro de 2022 foi o terceiro mais chuvoso para o mês dos últimos 30 anos no município. Pelos dados disponibilizados pela Secretaria de Agricultura, o janeiro mais chuvoso foi no ano de 2004. Naquele primeiro mês do ano o acumulado de chuvas na cidade chegou a pouco mais de 324 milímetros.

“O janeiro de 2022 foi o terceiro mais chuvoso dos últimos 30 anos para o mês. Ele ficou apenas atrás de janeiro de 2004, o mais chuvoso com 321,4 milímetros, e 2002 com 233,5 mm e agora janeiro deste ano ficou com 185,1 milímetros. Foi o terceiro mais chuvoso relativo a janeiro dos últimos 30 anos”, finalizou.

DADOS

- Esperado para janeiro (média histórica) – 48,0 milímetros

- Acumulado de janeiro de 2022 – 185,1 milímetros

- Excedente (choveu a mais) – 137,1 milímetros

- Choveu 285,6% a mais do volume esperado para janeiro

- 3º mais chuvoso dos últimos 30 anos para o mês de janeiro – 185,1 milímetros