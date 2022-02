Prefeitura e Governo do Estado vão instalar 20 leitos clínicos com urgência no Hospital da PM em Mossoró

A prefeitura de Mossoró e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte irão instalar 20 leitos clínicos para a Covid-19 em regime de urgência no Hospital da Polícia Militar, em Mossoró.

Na semana passada, a prefeitura se reuniu com a Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e a Infância de Mossoró (APAMIM), que fará a administração dos leitos. Na última sexta-feira (28) já teve início a instalação de toda a rede de oxigênio e aparelhos e a expectativa é que esse serviço seja finalizado até o final desta semana.

Serão instalados, inicialmente, 20 leitos que serão custeados pela Prefeitura de Mossoró (30%) e pelo Governo do Estado (70%). De acordo com a secretária de saúde, Morgana Dantas, a maior demanda neste momento é por leitos clínicos.

“A APAMIM já deu início a toda parte de instalação desses leitos, e como ficou acertado durante a reunião a abertura desses leitos se dá em regime de urgência, serão instalados 20 leitos, mas podendo ampliar para 35 leitos caso haja necessidade”, declarou Morgana.

Mossoró possui atualmente 10 leitos clínicos e 10 leitos de UTI na Maternidade Almeida Castro e mais 10 leitos de UTI no Hospital Rafael Fernandes. Segundo a APAMIM, caso haja necessidade, poderá reverter os 10 leitos clínicos da Maternidade em leitos de UTI para atender a população de Mossoró e região.