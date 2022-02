'O PL para reduzir o preço dos combustíveis é uma prioridade, é urgente resolvermos esse problema'

O Senador Jean (PT-RN) voltou a Brasília nesta semana para a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional.

Jean é o relator do projeto de lei que vai diminuir o preço da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, e afirmou que a votação dessa matéria será a principal discussão na volta às atividades do Senado.

“O projeto para reduzir o preço dos combustíveis é uma prioridade, porque é urgente resolvermos esse problema”, declarou o Senador Jean.

O parlamentar é o responsável por relatar o PL que dará solução à alta dos combustíveis, unindo um projeto da bancada do Partido dos Trabalhadores do Senado com outras propostas, incluindo um projeto de lei que foi elaborado na Câmara dos Deputados.

“Estamos ouvindo todas as partes envolvidas nas modificações que serão feitas para abaixar os preços e entregaremos o melhor projeto”, afirmou Jean.

O Senador do Rio Grande do Norte disse ainda que também está em diálogo com os governadores, e que as arrecadações dos estados não sofrerão com o PL dos combustíveis.

“Nossa intenção é solucionar o problema da alta sem gerar grandes danos às partes envolvidas” reforçou o Senador Jean.

Venda de estatais

Ainda de acordo com Jean, outro projeto que também entrará na pauta do Senado em breve é o que prevê autorização do Congresso para a venda de ações e de subsidiárias de empresas públicas.

O PL é de autoria do próprio Senador Jean e, segundo ele, tem por objetivo impedir a venda fatiada das estatais, como vem acontecendo com a Petrobras.