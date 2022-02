Bombeiros de Mossoró atenderam a 30 ocorrências com enxames de insetos somente em janeiro

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN), na cidade de Mossoró, atenderam um total de 119 ocorrências durante todo o mês de janeiro de 2022. Dessas, 30 foram capturas de enxames de insetos.

O CBM reforça que ao se deparar com enxames, a população não tente agir por conta própria e muito menos exterminá-los. O ideal é ligar no 193 e uma equipe especializada irá ao local realizar a captura e depois os animais serão devolvidos à natureza.

Os dados são do relatório de ocorrência do 3° Grupamento de Bombeiros Militares – Mossoró. Ainda foram contabilizados, 46 salvamentos, 18 resgates e 18 incêndios florestais e urbanos.

Entre essas ações realizadas estão atendimento pré-hospitalar, busca de pessoas desaparecidas, salvamento, incêndios, atuações de defesa civil, acidentes automobilísticos, mergulho e guarda-vidas.