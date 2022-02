População do Nova Mossoró passa a contar com transporte coletivo de segunda a sábado. A nova linha começou a circular nesta quarta-feira (2). O novo desenho da rota passou por melhorias, possibilitando viagens mais rápidas e eficientes, atendendo às demandas dos moradores. O itinerário possui quase 30 km de extensão, atendendo aos bairros Pereiros, Santo Antônio e Centro.

A partir desta quarta-feira (2), a região do Nova Mossoró passou a contar com transporte público de segunda a sábado.

O novo desenho da rota passou por melhorias, possibilitando viagens mais rápidas e eficientes, atendendo às demandas dos moradores. O itinerário possui quase 30 km de extensão, atendendo aos bairros Pereiros, Santo Antônio e Centro.

Além da Nova Mossoró, as linhas Abolições/Santa Júlia, Alameda/Bom Jesus, Boa Vista/Belo Horizonte e Shopping/Rodoviária começaram a operar na cidade nesta quarta-feira.

A ampliação faz parte do plano de ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), que aumentou de 3 para 12 o número de linhas na cidade.

A aposentada Joselita Morais agradeceu e elogiou o trabalho de ampliação de linhas realizado pelo Executivo Municipal. “Agora ficou ótimo, maravilhoso. Chega me ajoelhei no chão e agradeci a Deus. A melhor coisa que aconteceu foi a volta do ônibus”, comemorou.

“Estudamos linha por linha, trajeto por trajeto, conversamos com a população e ampliamos o transporte público do município. A tarifa também foi mantida. Sabemos que várias cidades atravessam um momento de greve, em função do aumento da passagem. Em Mossoró, a tarifa foi mantida, é o mesmo preço. A Prefeitura tem uma participação efetiva na circunstância da distribuição das linhas no município”, disse Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.

“Ônibus com 100% na acessibilidade, com cadeira, elevador funcionando, cinto. Além disso, temos um transporte público tecnológico. O cidadão pode consultar qual o horário que o ônibus passa em sua rua”, completou Luís Correia.

Mesmo com a alta nos preços dos combustíveis, a Prefeitura de Mossoró manteve a tarifa do serviço a R$ 3,30. Com a ampliação da frota de ônibus e a tarifa garantida, a expectativa da SESDEM é que a população utilize com frequência o serviço público.

“Congelamos a tarifa, oportunizando a utilização do serviço a todos. Agora, esperamos que a população utilize o ônibus, pois é um sistema barato, seguro e legal. Nossas equipes estão avaliando diariamente o comportamento das linhas. De acordo com a demanda, nós vamos realizar a ampliação dos horários, ofertando mais ainda o serviço à população”, enfatizou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.