Dados do Caged mostram que Mossoró gerou 18% das vagas de emprego do RN em 2021

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) colocam Mossoró em destaque na geração de empregos, no Rio Grande do Norte, em 2021.

O relatório do Ministério do Trabalho e Previdência aponta que a cidade gerou 18% das vagas de trabalho do Estado, quando tem apenas 8,5% de sua população. Comparativamente, a capital, Natal, gerou 38,3% dos empregos no ano, mas possui 25,2% da população total.

Com base nos dados do Caged, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) explica que, numa análise proporcional, o que se registrou foi que o Rio Grande do Norte gerou 1 emprego a cada 111 habitantes, Natal gerou 1 emprego a cada 73 habitantes e Mossoró, 1 emprego a cada 52 habitantes.

Segundo o Caged, o RN abriu 32.204 novas vagas de trabalho em 2021 — desse total, 5.788 foram em Mossoró. Entre os segmentos detalhados pelo Caged, o setor de serviços aparece como o que mais abriu novas vagas no ano passado, em Mossoró, totalizando saldo de 3.270 oportunidades no mercado de trabalho.

Mossoró também registrou saldo positivo de vagas no mês de dezembro. A cidade somou 133 novos postos de trabalho no período, desempenho puxado pelo setor de serviços.

“O setor produtivo de Mossoró é o grande responsável pelo ciclo virtuoso no mercado de trabalho, visto que tem decidido e contratado pessoal na cidade. A Prefeitura de Mossoró, até mesmo pela grande ação de obras na cidade pela SEIMURB e através da ação mais direta da SEDINT, tem estimulado o setor produtivo tanto pela melhoria do ambiente de negócios quanto pela atração de empresas e mobilização de investimentos locais. Inclusive, a gestão municipal tem trabalhado na atualização da legislação que regula a atividade produtiva na cidade”, frisa o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira.