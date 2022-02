Prefeitura vai investir R$ 20 milhões para asfaltar ruas e avenidas de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró dá continuidade aos trabalhos do programa “Asfalto no Bairro”, chegando a ruas e avenidas do município que ainda não contam com pavimentação asfáltica.

Nesta quinta-feira (3), a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) iniciou o trabalho de asfaltamento de ruas nos bairros Pereiros e Alto da Conceição, zona Sul da cidade.

As equipes do programa “Asfalto no Bairro” começaram o trabalho em trecho da rua Coronel Gurgel que ainda não havia pavimentação asfáltica. As obras se estenderão até a rua Coelho Neto.

“Hoje, iniciamos as obras do programa ‘Asfalto no Bairro’ no bairro Pereiros. Neste ano, o asfalto chegará a vários bairros de Mossoró, expandindo cada vez mais o trabalho. Na semana que vem, por exemplo, chegaremos ao Centro. Será um trabalho gradativo para atender a todos os bairros de Mossoró. É um investimento em infraestrutura, mas também em mobilidade urbana, uma vez que facilita o tráfego de veículos, beneficiando diretamente a população mossoroense”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Nesta fase, as obras também contemplam a rua Almirante Barroso, chegando até a avenida Rio Branco.

“Neste ano, a Prefeitura vai fazer um investimento de R$ 20 milhões para infraestrutura de ruas e avenidas que ainda não tinham asfalto. É uma medida importante de mobilidade urbana, melhorando o trânsito de veículos, desafogando outras avenidas. Na questão do transporte público, melhorando as condições para o tráfego dos ônibus. Além disso, proporcionará valorização dos imóveis”, informou o prefeito Allyson Bezerra.

Os comerciantes da região beneficiada com os serviços reconhecem o valor das obras de asfalto realizadas pela Prefeitura de Mossoró.

“Essa obra é importante demais, pois quando chove fica água empoçada. Com esse asfalto a água vai correr bem. Fazia muito tempo que a gente esperava pelo asfalto”, disse o comerciante José Martins, mais conhecido como Dedé Eletricista.

Na vistoria às obras na manhã de hoje, o prefeito Allyson Bezerra ainda informou que o asfalto chegará a outros bairros da cidade.

“O programa 'Asfalto no Bairro' ainda chegará a avenidas como Mota Neto, no bairro Aeroporto; Ainda chegaremos neste ano aos bairros Planalto 13 de maio, Liberdade, Boa Vista”, informou o gestor.