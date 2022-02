“Mossoró Vacina”: imunização estará disponível em 3 locais no final de semana

A campanha “Mossoró Vacina” da Prefeitura de Mossoró, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar três pontos de vacinação neste fim de semana. O objetivo é facilitar o acesso da população aos locais de vacinação.

A vacinação contra a Covid-19 será ofertada à população em geral a partir de 5 anos de idade nos seguintes locais: UBS Maria Soares, localizada no Alto de São Manoel - vizinho à UPA do bairro; UBS Chico Costa, localizada na rua 6 de Janeiro, – ao lado da UPA do Santo Antônio, e Partage Shopping.

Nas duas UBSs a vacinação acontecerá no sábado e no domingo das 8h às 16h e no Partage Shopping o horário do sábado será das 10h às 18h e no domingo das 11h às 18h. Nos três pontos de vacinação estarão disponíveis as vacinas para todos os grupos a partir de 5 anos de idade.

CHEGADA DE VACINAS

Uma nova remessa de vacinas está sendo aguardada para chegar nesta sexta-feira (4) em Mossoró. De acordo com o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo do Lima, as doses de vacinas que chegam hoje no município serão destinadas a todos os grupos. Etevaldo adiantou que neste lote vem doses de Janssen, AstraZeneca, Pfizer pediátrica e CoronaVac.