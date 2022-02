Inmet emite alerta de chuvas intensas em Mossoró e mais 21 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com perigo potencial para 22 cidades do Rio Grande do Norte. A previsão vale desta sexta (4) até às 11h deste sábado (5).

Mossoró está na lista de municípios que, segundo o órgão, terão chuvas classificadas como "perigo potencial", a segunda numa escala de quatro níveis e podem chegar a 20 a 30 milímetros por hora ou até a 50 milímetros por dia, mas há um baixo risco de alagamentos e possibilidade de pequenos deslizamentos, em locais que contem com esse tipo de área.

O instituto recomenda evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada.

Caso seja necessário, o órgão diz que devem ser acionados a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades incluídas no alerta:

Assu

Afonso Bezerra

Alto do Rodrigues

Apodi

Areia Branca

Baraúna

Caraúbas

Carnaubais

Felipe Guerra

Galinhos

Governador Dix-Sept Rosado

Grossos

Guamaré

Ipanguaçu

Macau

Mossoró

Pedro Avelino

Pendências

Porto do Mangue

Serra do Mel

Tibau

Upanema