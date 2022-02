Prefeito anuncia recuperação da Av Alberto Maranhão, no Alto da Conceição

Anuncio foi feito durante visita as obras (asfaltando) nas ruas Coronel Gurgel e Almirante Barroso, no Alto da Conceição; Na ocasião, o gestor conversou com a imprensa, informando que num primeiro momento estão sendo investidos R$ 20 milhões e que num segundo momento serão R$ 37 milhões; Assegura que vai ser possível contemplar Conjunto Novo, Sumaré, Itapetinga e mais ruas na região do Santa Helena, o que ele classificou como atenção especial de sua gestão ao povo das regiões que mais precisam do Poder Público Municipal

Ao visitar as obras (estão asfaltando) nas ruas Coronel Gurgel e Almirante Barroso, no Alto da Conceição, o prefeito Allyson Bezerra anunciou na tarde desta sexta-feira, 4, que vai recuperar, também, a Avenida Alberto Maranhão que corta a cidade de Mossoró de norte a sul.

Além de retirar as ondulações e buracos ao longo da Avenida Alberto Maranhão, o prefeito disse que ainda este ano deve chegar com obras de calçamento no Sumaré, no Conjunto Novo, no Itapetinga e também no bairro Bela Vista, entre outras regiões da cidade.

Observa que neste primeiro momento estão sendo investidos pelo menos R$ 20 milhões e que num segundo momento vai está executando obras avaliadas em pelo menos R$ 35 milhões, para melhorar os acessos aos bairros e dentro dos próprios bairros.





Disse que todo santo dia está procurando recursos e fazendo projetos para melhorar a infraestrutura da cidade. Observou também que entre as ruas contempladas para receber camada de asfalto, estão muitas que passam o transporte coletivo.



Sobre a Avenida Alberto Maranhão, o prefeito disse que historicamente foram feitos serviços, mas não foi de qualidade. Uma parte já está precisando se refeito. “Nós vamos está chegando nesta região agora em Março, recuperando todo o trecho da Alberto Maranhão”.

UBS do Alto da Conceição

Cobrado pelos moradores, o prefeito Allyson Bezerra disse que os problemas burocráticos que impediam a reforma da UBS dos Pereiros foram superados e que a empresa contratada lhe assegurou que terça-feira da próxima semana já vai poder iniciar os trabalhos.