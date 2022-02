Serviço Social do Tarcísio Maia pede ajuda para identificar baleado em confronto com a PM

Suspeito deu entrada no final da tarde desta sexta-feira no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, com um tiro na cabeça, que sofreu quando confrontou a PM perto do Jucuri. Como não tinha qualquer documentação, as assistentes sociais estão pedindo ajuda para identifica-lo: ele é moreno, tem menos de 30 anos, usava camisa listrada (branca, vermelha e zul) com uma jaqueta preta por cima: INFORMAÇÃO 84 3315 3392.

O Serviço Social do Hospital Tarcísio Maia pede ajuda para identificar e localizar os familiares de um homem, de cor morena, com menos de 30 anos, que estava usando camisa com listras branca, vermelha e azul, e uma jaqueta preta por cima.

Este sujeito foi baleado na cabeça em troca de tiros com a Polícia Militar no final da tarde desta sexta-feira, dia 4, na região entre Mossoró e a comunidade do Jucuri. Na ocasião, ele foi socorrido pelos próprios policiais militares ao HRTM. Não portava documentos.

Com o suspeito, os policiais militares apreenderam uma moto Honda vermelha (possivelmente roubada) e um revólver, que estão em poder da Polícia Civil. No Hospital Tarcísio Maia, as assistentes sociais pediram que os familiares procurassem a unidade com urgência.

O suspeito está intubado aguardando vaga na Unidade de Terapia Intensiva.

Quem tiver qualquer informação que possa identifica-lo, deve fazer contato com o Serviço Social do Hospital Tarcísio Maia URGENTE: 84 3315 3392

Histórico

A Polícia Militar informou que recebeu informações de um suspeito circulando numa motocicleta roubada no Bairro Aeroporto, em Mossoró. Saíram em diligência e conseguiram visualizar o suspeito, que fugiu na direção de Apodi. Os policiais de Mossoró se comunicaram com a equipe do Jucuri e fecharam o cerco ao suspeito, que teria reagido a ação policial.