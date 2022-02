ITEP registra acidentes com mortes na RN 117 e na Rua Seis de Janeiro, em Mossoró

Na RN 117, o agricultor conhecido por Pelé (à dir. na foto) morreu ao bater sua motocicleta num veículo. Em Mossoró, Francineide Azevedo bateu sua motocicleta em outra na Rua Seis de Janeiro e não resistiu. Ainda em Mossoró, Lucas Matheus (à esq. na foto), que havia sido baleado trocando tiros com a PM, morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia. Todos os casos serão investigados pela Polícia Civil

A coordenação regional do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) registrou mais três mortes violentas nas últimas 24 horas na região de Mossoró-RN.

Francineide Azevedo Rocha da Silva, conhecida por Nega, de 51 anos, bateu sua motocicleta de frente com outra na Rua Seis de Janeiro e morreu quando estava sendo socorrida.

O acidente aconteceu no início da madrugada deste domingo. O piloto da outra moto (nome preservado) foi levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Em outro acidente, desta vez na RN 117, trecho entre Mossoró e Governador Dix Sept Rosado, o agricultor conhecido por Pelé, pilotando uma moto foi atropelado por um carro e morreu.

Desta ocorrência, havia um casal no veículo, sendo que a mulher estava grávida e precisou ser levada para receber cuidados médicos no hospital de Governador Dix Sept Rosado.

Em Mossoró, Lucas Matheus Filgueira de Paiva, de 19 anos, que havia sido baleado num confronto com a PM sexta-feira, 4, não resistiu aos ferimentos. Morreu no HRTM.

No confronto com a PM, Lucas Matheus estava com outros 4 suspeitos. Dois deles estão internados no HRM e o terceiro preso na Cadeia Pública de Mossoró.

Os corpos das três vítimas foram removidos para exames mais apurados na sede do ITEP, em Mossoró e posteriormente liberados para velório e sepultamento.

Nos casos dos acidentes na RN 117 e na Rua Seis de Janeiro, será aberto um inquérito policial para a Polícia Civil investigar as causas e apresentar relatório à justiça.

No caso da troca de tiros com a polícia, o caso já está sendo apurado. Ao que tudo indica, os policiais reagiram a uma injusta agressão, baleando os suspeitos.