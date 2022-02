Covid19: Mossoró faz busca ativa à população com vacinas em atraso

Segundo dados da Coordenadoria de Imunização de Mossoró, nesta segunda-feira (7), mais de 50 mil mossoroenses ainda não buscaram a dose de reforço (3ª dose). Nesta semana, além da vacinação normal que está acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde, pontos extras estão sendo disponibilizados. Partage Shopping – de segunda a sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 11h às 18h; Sede do DETRAN/Mossoró – Rodoviária (segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h); UnP – Terça e quinta-feira, das 8h às 18h; FAEN – Terça e quinta-feira, das 11h às 16h

Com o objetivo de levar a vacinação à população e facilitar o acesso aos pontos onde as vacinas estão sendo disponibilizadas, a Prefeitura de Mossoró vem realizando busca ativa com vários incentivos para que os mossoroenses se vacinem.

Porém, apesar de todo esforço, ainda é alto o número de pessoas que estão em atraso com a vacinação da Covid-19.

Segundo dados da Coordenadoria de Imunização de Mossoró, nesta segunda-feira (7), mais de 50 mil mossoroenses ainda não buscaram a dose de reforço (3ª dose). Nesta semana, além da vacinação normal que está acontecendo nas Unidades Básicas de Saúde, pontos extras estão sendo disponibilizados.

Um dos pontos é na sede do Detran, localizada no terminal rodoviário de Mossoró, onde a vacinação vai ser disponibilizada nesta segunda e na quarta-feira das 8h às 12h.

Os demais pontos extras são os seguintes: Partage Shopping de segunda a sábado, das 10h às 18h, e no domingo, das 11h às 18h; Faculdade de Enfermagem (FAEN) na terça-feira (8) e quinta-feira (10), das 11h às 16h; UnP também na terça-feira (8) e quinta-feira (10), das 8h às 18h. Além dos pontos extras, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão disponibilizando as vacinas contra a Covid-19.

Segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, a vacinação no Partage Shopping vai acontecer durante todo este mês de fevereiro de segunda a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos, das 11h às 18h. No final de semana passado 2.309 pessoas foram vacinadas. Desse total, 1.310 foram destinadas para dose de reforço.

Na vacinação na manhã de hoje (7), na sede do Detran, a maior procura também estava sendo para a dose de reforço.

PONTOS EXTRAS

Partage Shopping – de segunda a sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 11h às 18h

Sede do DETRAN/Mossoró – Rodoviária (segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h);

UnP – Terça e quinta-feira, das 8h às 18h

FAEN – Terça e quinta-feira, das 11h às 16h