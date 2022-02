Matrículas em vagas remanescentes na educação de Mossoró começam em 14 de fevereiro

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abre no dia 14 de fevereiro o período de matrículas 100% on-line para as vagas remanescentes na rede municipal de ensino.

O novo prazo, que segue até o dia 28 deste mês, consta em portaria publicada na edição da última sexta-feira (4), do Jornal Oficial de Mossoró (JOM). No total, serão ofertadas mais de 3,5 mil vagas em escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs), tanto da zona urbana quanto na zona rural.

A solicitação de matrícula é de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis e do aluno que já tiver completado 18 anos.

A Secretaria de Educação reforça que para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 anos, completos até o dia 31 de março desse ano.

Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 anos, também completos até 31 de março.

Ao solicitar a vaga no sistema, é importante que o pai ou responsável fique atento à escolha da etapa de ensino conforme a idade do aluno (confira quadro abaixo).





O passo a passo da matrícula é simples: inicialmente, o pai ou responsável deve acessar o site da Prefeitura de Mossoró (www.mossoro.rn.gov.br). Na aba “Mossoró Digital”, é só clicar em “Educação”. Na sequência, clica-se em “SIGEduc”, quando o usuário será redirecionado para o sistema de matrículas. Em smartphones, é preciso configurar a página para versão “computador”. Aberto o sistema, a etapa subsequente é clicar na aba “Novos Estudantes – Realizar Nova Solicitação de Vaga”.

A primeira informação solicitada é o número do CPF do aluno. Caso o aluno não tenha CPF, é só clicar em “Continuar”. Na sequência, deve-se informar o nome do município (Mossoró) e as respectivas etapas de ensino (série ou turma que o estudante vai cursar).

De acordo com a etapa de ensino informada, o sistema apresentará a escola com a oferta de vaga disponível. No próximo passo, são preenchidos o turno, dados pessoais e dados residenciais. Quando finalizado o preenchimento das informações pessoais, basta confirmar a operação.

Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação, em até três dias úteis após a solicitação da vaga, da documentação prevista na portaria (confira AQUI). A apresentação dos documentos deverá ser realizada na unidade de ensino para qual foi solicitada a matrícula.

Considerando todas as etapas do calendário de matrículas, iniciado no dia 22 de dezembro de 2021, a rede municipal de ensino de Mossoró ofertou, no total, mais de 23 mil vagas para o ano letivo de 2022.