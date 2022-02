Sargento que matou comerciante e feriu jovem em Patu deverá se apresentar em Natal

A reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE conversou, na tarde desta segunda-feira (7), com o Comandante de Policiamento Regional, Coronel Walmary Costa, sobre o caso do sargento da PM que matou um comerciante e feriu uma jovem em Patu.

Segundo o Coronel, o advogado do 2º Sargento Francisco Batista Pereira havia informado que apresentaria o cliente na tarde de hoje, na delegacia de Patu. No entanto, por volta das 13h30, ele foi informado que o sargento iria se apresentar à justiça no município de Natal.

Batista está foragido desde a madrugada deste domingo (6),quando atirou e matou o comerciante Rivonaldo Felipe de Queiroz, por este ter se negado a lhe vender uma bebida. Na mesma ocasião, um dos tiros acertou o rosto de Ana Beatriz Ferreira Rebouças, que foi socorrida para o Hospital de Pau dos Ferros.

Por se tratar de um crime contra a vida, além do fato de o sargento estar de folga no momento do acontecimento, Batista deverá responder na justiça comum, ficando a investigação a cargo da Polícia Civil.



No entanto, o Coronel Costa informou que a Polícia Militar já instaurou uma sindicância para apurar o caso. A partir dos resultados da investigação, deverá ser instituído um conselho disciplinar para decidir a pena a ser aplicada ao sargento, de acordo com o entendimento da comissão.

Ainda de acordo com o comandante, as penas variam desde uma advertência à exclusão a bem da disciplina, quando o militar é definitivamente afastado da corporação e destituído de suas funções.