Preso de justiça é morto a tiros no bairro Santo Antônio, em Mossoró

O crime aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (7). A vítima foi identificada como Ericles de Souza Silva, de 26 anos, monitorada por tornozeleira eletrônica. De acordo com informações da PM, ele teve a casa invadida por dois homens, que chegaram ao local armados e o executaram dentro da residência. A PM isola o local até a chegada do Itep e da Polícia Civil para remoção do corpo e início das investigações.