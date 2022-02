Vereadores debatem PL da Lei Orgânica que prevê mudanças na Previdência Social do Município. A audiência pública para debater o Projeto de autoria do Poder Executivo, aconteceu nesta segunda (7). Proponente da reunião, o vereador Professor Francisco Carlos (PP) defende que a Reforma da Previdência da Prefeitura seja conduzida de forma transparente, com diálogo e sem pressa. “Impactará vidas de servidores no presente e no futuro, inclusive de seus descendentes”, justifica.

FOTO: EDILBERTO BARROS