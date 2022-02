Sesap abre nesta terça (8) dez leitos Covid no Hospital da PM em Mossoró

Para atender à demanda de solicitações por leitos Covid, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, em parceria com a secretaria municipal de Mossoró e o Hospital da Polícia Militar, assinaram o Termo de Cooperação de assistência à saúde em regime de urgência e emergência destinada ao combate do vírus SARS COVID-19 e/ou Síndromes Respiratórias Agudas Graves.

Na manhã desta terça-feira (8), às 11h, serão abertos 10 leitos Covid no Hospital da Polícia Militar, em Mossoró, e serão 35 leitos até as próximas semanas.

"A abertura dos leitos acompanha o monitoramento que estamos fazendo semanalmente a partir dos dados do Regula RN . Percebemos com o estudo que a Região Oeste necessita desse suporte neste momento e que está sendo possível a partir da cooperação entre o Estado, Município de Mossoró e o apoio da Polícia Militar", disse Lyane Ramalho, Secretária Adjunta da SESAP.

Serão dez (10) leitos instalados e abertos a partir de hoje (08), mais vinte (20) leitos até o dia 12 de fevereiro, e mais cinco (05) em seguida, até o dia 19 de fevereiro. Para a reunião da abertura dos leitos, participaram 11 (onze) dos 12 municípios que compõem a região. Também apoiaram a agenda no território a II URSAP, Gabinete Civil do Governo, Direção do Hospital Regional, associações e representações sociais.

Assinam o Termo a diretora da Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró – APAMIM, o cooperante, Coronel da Polícia Militar do RN, Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, Cel PMRN, Coronel Demócrito de Almeida Assis Filho, diretor de Saúde da Polícia Militar, o secretário de saúde Cipriano Maia e a secretária municipal de Saúde de Mossoró Jackeline Morgana Dantas Montenegro.