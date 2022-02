"Asfalto no Bairro” realiza asfaltamento de ruas e avenidas no Centro de Mossoró

O programa “Asfalto no Bairro” da Prefeitura de Mossoró segue percorrendo ruas e avenidas do município. Nesta fase, as obras chegam até vias públicas que ainda não contam com asfalto, proporcionando melhorias em infraestrutura e mobilidade urbana por diversos bairros, como no Centro da cidade, onde os serviços iniciaram em novos trechos.

A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) promove pavimentação asfáltica de importantes vias que recebem diariamente intenso fluxo de veículos. São obras relevantes para a garantia de um trânsito seguro, acessibilidade, mobilidade urbana e ainda valorização dos imóveis e desenvolvimento do comércio nas regiões contempladas.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, vistoriou as obras de pavimentação na rua Machado de Assis, Centro, imediações do Museu Histórico Lauro da Escóssia.

“O ‘Asfalto no Bairro’ segue com sua programação de obras. Chegamos ao Centro da cidade. Estamos chegando a ruas importantíssimas que ainda não tinham asfalto. Isso tudo vai viabilizar melhorias em transporte coletivo, acessibilidade. Aqui, na rua Machado de Assis, por exemplo, melhora o acesso ao Museu Municipal, onde também estamos realizando obras. Com o asfaltamento estamos proporcionando melhorias em vias que historicamente sofriam com a alta demanda de fluxo. Aqui, beneficiará a população que vem do Costa e Silva, Pintos, 30 de Setembro até o Centro da cidade”, destacou o chefe do Executivo mossoroense.

As obras de pavimentação asfáltica realizadas pela Prefeitura de Mossoró avançarão contemplando outras ruas do Centro nos próximos dias. “Mais uma obra do ‘Asfalto no Bairro’ chegando ao Centro da cidade. Estamos completando o trecho que faltava aqui na Machado de Assis, entre a Leste-Oeste e o Museu. Estamos deixando toda a via completa no asfalto, melhorando o trânsito aqui na localidade. Aqui no Centro, também estaremos com obras nas ruas Almir de Almeida Castro e José Otávio, por exemplo”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Os moradores da rua Machado de Assis, bem como comerciantes e comerciários acompanharam de perto os trabalhos realizados pela equipe. O asfalto era um sonho antigo que se concretiza. “Há muitos anos que nós esperávamos por isso. Então, eu estou achando muito boa essa obra. Até que enfim a Prefeitura veio fazer a obra. Antes, na chuva, a gente sofria muito. As pessoas de idade tinham dificuldade de andar devido ao calçamento que era muito ruim. Agora, vai ficar muito bom”, disse Tereza Amélia Câmara, moradora da rua há mais de 50 anos.

O investimento em obras do programa “Asfalto no Bairro” é de aproximadamente 20 milhões de reais abrangendo várias localidades do município. “Ainda nesta semana, queremos ir ao bairro Belo Horizonte, na avenida Dom Hélder Câmara. Também devemos chegar à Avenida Mota Neto, na região do Aeroporto I. Estamos levando asfalto novo para dezenas de ruas em diversos bairros da cidade”, acrescentou Allyson Bezerra.