Hospital da PM em Mossoró já conta com 10 novos leitos para atendimento covid

A Sesap e a Prefeitura de Mossoró, em parceria com a Apamim, realizaram a abertura de 10 novos leitos clínicos covid no Hospital da Polícia Militar, localizado no bairro Aeroporto.

A Assinatura do Termo de Cooperação entre os envolvidos aconteceu na manhã desta terça-feira (8). O objetivo é garantir a ampliação da rede de atendimento para os pacientes infectados pelo vírus e que necessitarem de atendimento hospitalar.

O Hospital da Polícia está apto a receber pacientes de Mossoró e de outros municípios da região.

Estiveram presentes na solenidade Lyane Ramalho, Secretária Adjunta da Sesap; Marcos Medeiros, da Prefeitura de Mossoró; o Coronel Inavan Silveira, diretor do HRPM em Mossoró, o Coronel Demócrito, diretor geral do Hospital da PM; e Larizza Queiroz, diretora da APAMIM.

Na ocasião, o Coronel Demócrito lembrou que em Natal foram abertos 27 leitos Covid para atendimento a população do HPM e que ajudou muito no período mais crítico da pandemia. Afirmou que espera que em Mossoró ocorra o mesmo.

Além dos dez leitos instalados e abertos hoje, mais vinte leitos serão abertos até o dia 12 de fevereiro, e mais cinco em seguida, até o dia 19 de fevereiro.

"A abertura dos leitos acompanha o monitoramento que estamos fazendo semanalmente a partir dos dados do Regula RN . Percebemos com o estudo que a Região Oeste necessita desse suporte neste momento e que está sendo possível a partir da cooperação entre o Estado, Município de Mossoró e o apoio da Polícia Militar", disse Lyane Ramalho, Secretária Adjunta da SESAP.

Cada leito custa em média, por dia, 400 a 500 reais. A proposta da parceria é que os leitos permaneçam no Sistema Único de Saúde (SUS) para outras patologias na Região Oeste, depois que a pandemia passar. O acordo foi feito pela Sesap junto ao município de Mossoró, tendo acompanhamento do Ministério Público Estadual.

"Todo investimento que estamos fazendo agora permaneçerá depois da pandemia, para retaguarda de pacientes clínicos", disse Lyane Ramalho.