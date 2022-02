Teto da Capela de Santo Agostinho desaba no conjunto Abolição 5, em Mossoró

O teto da Capela Santo Agostinho, situada no conjunto Abolição 5, em Mossoró, desabou no final da noite desta terça-feira (8). O caso aconteceu por volta das 23h.

A defesa civil de Mossoró foi acionada para avaliar o restante da estrutura. A orientação é para que populares evitem se aproximar do prédio, que ainda está em construção, pois há risco de desabamento.

Alcivan Gama, coordenador da defesa civil, informou que após o desabamento do teto, algumas paredes estão sofrendo pressão e que ainda há algumas linhas de madeira presas no teto.

“Nós acionamos o nosso setor de engenharia para que eles nos apresentem um laudo para nós verificarmos as causas, que podem ser diversas, desde o superdimensionamento da obra, alguma parte que tenha sido mal feita, mas isso não podemos afirmar agora, só de posse de um laudo”, explicou.

Ele reafirmou que se trata de uma área de risco e que as paredes podem colapsar. “Se por acaso tiver curiosos no local, eles podem sofrer as consequências desse colapso”, diz.

A defesa civil já contactou os responsáveis pela obra, para que eles façam o isolamento do perímetro da igreja, para evitar a aproximação de curioso.

A capela pertence à Paróquia do Menino Jesus. O Bispo da Diocesano de Mossoró, Dom Mariano Manzana, esteve no local para verificar a ocorrência e as primeiras providências que devem ser tomadas pela diocese.

“Queremos agradecer a Deus que nada de mau aconteceu a ninguém, é mais uma vez a proteção de Deus na vida. Já eu, sinto que são 3 ou 4 igrejas que caíram dentro e que nos ajudam a ter cada vez mais atenção no momento da construção e como é importante construir de forma segura. Agradecemos a cada um que nesse momento se solidariza com a paróquia e com o Padre Alfredo”, disse o bispo.