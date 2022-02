O Partido dos Trabalhadores Mossoró (PT/Mossoró) realizará nesta quarta-feira (09) diálogo virtual sobre ‘Federação Partidária”.

Participarão do evento a deputada estadual Isolda Dantas, presidenta do PT local, e o professor de Ciência Política da UNICAMP, Wagner Romão, que conduzirá o debate, aberto à participação das e dos filiados de Mossoró e diretórios da região Oeste.

“A participação do PT nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte e no Brasil tem sido um dos temas comentados e esperados, tanto pela militância quanto pela imprensa e pelo segmento político. Por isso, é importante compreender as novas regras para as eleições de 2022, e o PT de Mossoró tem buscado dar essa contribuição junto aos filiados e filiadas que constroem esse partido”, declarou Isolda, presidenta do PT-Mossoró.

O debate será via Google Meet, às 19h.