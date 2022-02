Construção de usina solar em Assu vai gerar 1.200 empregos diretos e indiretos no RN

Com investimentos de R$ 1,7 bilhão e início das obras previsto para abril, a norueguesa Scatec vai construir no Rio Grande do Norte o maior empreendimento global da empresa na área da energia solar.

Os detalhes finais do Projeto Mendubim, que vai ocupar uma área de 1.200 hectares no município de Assu, foram apresentados na tarde desta quarta-feira (09) ao governo do Estado pelo diretor executivo Roar Haugland; vice-presidente de finanças e gestão de ativos no Brasil, Marcelo Dias, e a gerente de novos negócios, Deborah Canongia.

A construção vai durar 17 meses, gerando 1.200 empregos diretos e indiretos ao longo do período, com prioridade para contratação de mão de obra local. Presente em 23 países, a Scatec desenvolve, constrói, mantém e opera usinas solares, eólicas e hidrelétricas e soluções de armazenamento.

O vice-governador Antenor Roberto, que conduziu a reunião, destacou o trabalho do governo do Estado para atrair investimentos e gerar empregos.

“Na conversa eles falaram do empreendimento e da intervenção social que acompanha seus projetos. Através de sua assessoria, o governo apresentou reivindicações com relação à mão de obra feminina, incorporação de setores excluídos ao projeto. Desejamos pleno êxito e que essa atividade econômica traga os benefícios que a população espera.”

A reunião de hoje na Governadoria é o desdobramento da visita que uma comitiva do governo do RN fez a Oslo no final do ano passado, tendo à frente o senador Jean-Paul Prates e o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Jaime Calado.

“É um empreendimento que vai ter aproveitamento máximo de mão de obra local, inclusive com a capacitação que for necessária. A preocupação deles com o social, com a preservação do meio ambiente, com as questões sociais é simplesmente a melhor do mundo”, saudou Jaime.

O complexo Mendubim é um dos mais de 40 projetos de energia solar com contrato fechado e assinado, previstos para operar no Rio Grande do Norte até 2026, representando um investimento total R$ 7 bilhões. Atualmente, existem duas usinas de grande porte em funcionamento no RN, uma em Assu e outra em Areia Branca.

Com capacidade para gerar 532 megawatts, Mendubim será o maior projeto solar do Rio Grande do Norte e um dos maiores do Brasil, segundo o coordenador de Desenvolvimento Energético da Sedec, Hugo Fonseca.

Fundada em 2007, com sede em Oslo, a Scatec é uma das principais produtoras de energia renovável do mundo. Em 2017, a empresa firmou parceria com a Equinor para o desenvolvimento de parques solares no Brasil.

"Esperamos ser um bom vizinho", disse o executivo Roar Haugland, ao final da exposição sobre o compromisso social da empresa nas comunidades em que opera.

Também participaram da reunião, Roberto Linhares, diretor presidente da Caern; Leon Aguiar, diretor geral do Idema e Inês Almeida, assessora do Gabinete Civil.