“É com muita alegria e emoção que celebramos essa história de existência e muita resistência”

A deputada estadual Isolda Dantas registrou o aniversário de 42 anos de existência do Partido dos Trabalhadores no Brasil, durante seu pronunciamento em sessão plenária da ALRN. A parlamentar destacou a origem da agremiação no início da década de 1980 ‘com muita diversidade’. “Pessoas que se uniram, mesmo com divergências, para construir um partido que tem muito claro a sua definição: lutar pela classe trabalhadora”, disse.