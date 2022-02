Sicoob ultrapassa a marca de 6 milhões de cooperados no País

Em pouco mais de um ano, o Sicoob recebeu 971.302 novos cooperados, apresentando um crescimento de 19,3% na comparação com janeiro de 2021. Entre o primeiro mês de 2021 e fevereiro de 2022, houve um aumento de 773.535 pessoas físicas (PF), ou seja, 19,1%, e 20,1% de pessoas jurídicas (PJ), com o acréscimo de quase 200 mil cooperados durante esse período. Crescimento forte em todas as regiões do País. Em Mossoró, está em fase de instalação em sede própria em frente ao Hospital Regional Rafael Fernandes.

O Sicoob, que detém a segunda maior rede de atendimento financeiro físico do Brasil, acaba de ultrapassar a marca de 6 milhões de cooperados. O recorde é resultado de um trabalho que busca possibilitar que cada vez mais brasileiros tenham acesso a serviços financeiros de qualidade e em condições mais justas, capazes de promover justiça financeira e prosperidade econômica dos usuários e, consequentemente, de suas comunidades.

A instituição financeira possibilitar que qualquer pessoa que preencha os requisitos possa se tornar um cooperado, ou seja, passar a ser dono. Dessa forma, o Sicoob consegue oferecer taxas mais justas, visto que o “cliente” é, ao mesmo, também o dono da instituição. E, ao fim de cada ano, todo cooperado tem direito a parte dos resultados -- valor calculado proporcionalmente à movimentação financeira de cada um.

Entre os serviços oferecidos pelo Sistema, estão: conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência privada, consórcio, seguros, cobrança bancária, maquininha de cartões, marketplace, financiamentos mais justos e com juros acessíveis, dentre outros. Além de contar com um sistema de atendimento digital completo, no qual os cooperados podem realizar suas transações financeiras de onde estiverem, pelo App Sicoob ou internet banking.

“Estamos muito felizes com o número alcançado. É um marco muito significativo e histórico para o Sicoob. Vamos continuar com a nossa missão de promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidades, bem como trazer soluções e experiências inovadoras, sempre colocando os nossos cooperados no centro de nossa atuação. Temos certeza de que a maior conscientização quantos aos benefícios de se escolher uma cooperativa financeira levará cada vez mais brasileiros a optarem pelo Sicoob, comenta Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Sicoob.

Sobre o Sicoob -- Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios.

É formado por 357 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.666 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras. Acesse o site do SICOOB para mais informações