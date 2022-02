Corpo encontrado boiando às margens do Rio Mossoró, na Ilha de Santa Luzia

O corpo de um homem foi encontrado na parte do Rio que fica na rua General Péricles, na manhã desta sexta-feira (11). Um morador da residência que fica próxima onde o corpo apareceu, informou que já vinha sentindo o mal cheiro há uns dias, mas que apenas hoje o avistou. De acordo com o perito do Itep, Bene Lemuel, não é possível precisar o tempo em que o homem está morto, visto que a água acelera o processo de decomposição. A vítima foi levada para o Itep, onde passará por exames para determinar a causa da morte.