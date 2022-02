Prefeitura de Mossoró recebe 12.700 unidades de insulinas Tresiba nesta sexta-feira, 11

O Programa de Distribuição de Insulinas, da Secretaria de Saúde de Mossoró, acaba de receber uma nova remessa de medicamentos para abastecer o estoque. A solicitação havia sido feita há mais de duas semanas pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Nessa nova remessa, 12.700 unidades de insulinas foram recebidas. Segundo a coordenadora de Medicamentos e Insumos Gerais da SMS, Gabrielle Miranda, o estoque foi totalmente abastecido para atender à população, em especial aos pacientes diabéticos cadastrados no programa. Segundo a secretária de Saúde Morgana Dantas, houve um desabastecimento nacional de insulinas, o que motivou o atraso na chegada dos medicamentos a Mossoró.

Morgana ressaltou que o Programa Municipal de Distribuição de Insulinas foi um dos primeiros setores a ser organizado na atual gestão.

“A ativação e atualização do setor de distribuição de insulinas aqui em Mossoró é uma das nossas prioridades e estamos dedicando todo esforço necessário para manter o serviço em dia para atender aos pacientes diabéticos”, destacou Morgana.

O Programa Municipal de Distribuição de Insulinas em Mossoró foi organizado ainda no início da atual gestão. Foi realizado o cadastramento e registro de todos os pacientes diabéticos para que todos tivessem acesso ao serviço. Além da distribuição das insulinas, o programa disponibiliza também o Ambulatório de Endocrinologia que funciona do PAM do Bom Jardim.

O Ambulatório de Endocrinologia funciona no PAM do Bom Jardim como complemento do Programa Municipal de Distribuição de Insulinas. O setor oferece consultas com endocrinologista e acompanhamento dos pacientes diabéticos e obesos.