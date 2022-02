PRF apreende carga com 53 mil latas de cerveja sem nota fiscal em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga com mais de 53 mil latas de cerveja transportada sem nota fiscal na madrugada desta sexta-feira (11) em Mossoró, região oeste potiguar.

A apreensão aconteceu no Km 57 da BR 304 durante uma fiscalização de rotina. Segundo a PRF, a carga estava sendo transportada em um caminhão.

"Ao ser analisada a documentação, foi verificada ausência de comprovação fiscal da carga de cerveja transportada, o que configura crime tributário de sonegação", informou a PRF.

A ocorrência foi encaminhada à Secretaria Estadual de Tributação, que contabilizou 53,7 mil latas de cerveja. A carga foi avaliada em R$ 134,4 mil e só deve ser liberada após o pagamento de R$ 59,1 mil entre impostos e multas pela sonegação.

Segundo a SET, o caminhão saiu do estado do Ceará e entrou no Rio Grande do Norte sem as notas fiscais.