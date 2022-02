CAERN inicia licitação para concluir Sistema Adutor Santa Cruz/Mossoró

Obra foi iniciada há cerca de 13 anos e até hoje não foi concluída. É considerada fundamental para o crescimento urbano de Mossoró, pois vai misturar água manancial da barragem a água calcária extraída dos poços e assim, causará menos entupimento dos tubos e menos destruição das ruas de Mossoró para substituí-los, além de ampliar e melhorar as possibilidades investimentos da Construção Civil

Considerada fundamental para o crescimento imobiliário de Mossoró, o sistema adutor Santa Cruz/Mossoró foi iniciado há mais de 10 anos, sendo que até hoje não foi concluído. A CAERN, através de sua assessoria, informou esta semana que vai concluir a obra em breve.

Anunciada como um dos grandes investimentos pelo Governo Wilma de Faria, ainda em 2009, a obra chegou a ser fiscalizada o andamento das obras pela governadora Rosalba Ciarlini, que assumiu após a saída de Wilma de Faria, no ano de 2014.

O MH fez o percurso de mais de 90 km do sistema adutor, que interliga a Barragem de Santa Cruz, em Apodi, a cidade de Mossoró. A casa de máquinas de bombeamento perto do paredão da Barragem, já precisa de manutenção e substituição dos equipamentos.

Boa parte do trecho entre Apodi e Mossoró, já existe a fixação dos tubos, faltando apenas um pequeno trecho entre a área de Governador Dix Sept Rosado (na BR 405) e a cidade de Mossoró. Neste trecho, os tubos estão condições de uso. Basta concluir.

O projeto inicial previa investimento de R$ 127 milhões nesta adutora. Também estava previsto a construção de um grande reservatório na região Oeste da cidade de Mossoró, para somar ao reservatório que já recebe e distribui a água da Adutora Jerônimo rosado.

Ao todo, o investimento seria, a época, de 226 milhões para melhorar o sistema de abastecimento de Mossoró. Deste total, R$ 99 milhões seriam usados para trocar parte do sistema de abastecimento da cidade. Neste caso, a obra já foi feita.

No caso falta concluir a adutora e construir uma cisterna para receber a água e distribuir na cidade de forma uniforme. Esta obra o governo chegou a anunciar que havia sido iniciada. Veja AQUI. A água trazida pelo sistema Adutor Santa Cruz duas finalidades claras em benefício da população de Mossoró:

Primeiro: aumentar o volume de água a disposição da população de Mossoró, que já passa de 300 mil habitantes.

Segundo: misturar água manancial com água calcária extraída dos poços tubulares para, assim, aumentar a vida útil do sistema com menos entupimentos devido ao calcário.

Para a construção civil, segundo professor Josivan Barbosa, da UFERSA, também será fundamental. Segundo ele, os construtores enfrentam sérios problemas para conseguir o documento da CAERN para ter recursos da caixa para construir, pois não tem água suficiente.

Atualmente a Adutora Jerônimo Rosado, que tem sua estação de captação no Rio Piranhas/Açu, na área perenizada pelas comportas da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (armazena até 2,4 bilhões de metros cúbicos de água), em Assu-RN, já injeta água no sistema de distribuição leste da cidade de Mossoró.

O projeto é atender a região Oeste da cidade de Mossoró, que tem crescido muito, com água do sistema adutor Santa Cruz, o qual a CAERN informou:

“A licitação para a retomada da obra já foi iniciada. O pregão foi realizado e está em fase de julgamento das propostas. Assim, a obra será retomada após a tramitação. É válido destacar que esta obra é prioridade para a Caern e para o Governo do Estado”, destaca.





Barragem de Santa Cruz

Inaugurada no ano de 2002, a Barragem de Santa Cruz tem capacidade para armazenar até 600 milhões de metros cúbicos de água. Atualmente serve para criação de tilápia em cativeiro e já abastece parte do Alto Oeste Potiguar através de sistema adutor.

Além da adutora Santa Cruz/Mossoró, também estava sendo construído outro sistema para transpor as águas da Barragem para a Chapada do Apodi, através de canais e bombeamento, para fortalecer a Fruticultura Irrigada na região.

Este reservatório, no entanto, em função dos invernos fracos, perdeu muita água, chegando a ficar com menos de 20% de sua capacidade total de armazenamento. Atualmente está com pouco mais de 35% de sua capacidade total de armazenamento.