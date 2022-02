Novo site do Banco Central para consulta de “valores esquecidos” já está disponível. O site começou a funcionar desde a meia-noite desta segunda-feira (14) .Por meio do endereço www.valoresareceber.bcb.gov.br, é possível consultar recursos que estavam parados, seja em contas que foram encerradas ou na poupança. O BC afirmou que aqueles que tiverem valores a receber no momento da consulta podem confirmar o montante e solicitar a sua transferência a partir do dia 7 de março; entenda.

O novo site do Sistema Valores a Receber (SVR), plataforma do Banco Central (BC) para consultar possíveis valores esquecidos em bancos e instituições financeiras, começou a funcionar desde a meia-noite desta segunda-feira (14).

Por meio do endereço valoresareceber.bcb.gov.br, é possível consultar recursos que estavam parados, seja em contas que foram encerradas ou na poupança.

O BC afirmou que aqueles que tiverem valores a receber no momento da consulta podem confirmar o montante e solicitar a sua transferência a partir do dia 7 de março.

Caso tenha valores a receber, o usuário conseguirá saber a data e o período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente.

As datas serão agendadas conforme o ano de nascimento ou da criação da empresa. Veja abaixo:











A página do Sistema Valores a Receber (SVR) foi lançada previamente no dia 24 de janeiro, mas a alta demanda fez com que o BC retirasse a página do ar um dia depois.

Estima-se que há cerca de R$ 8 bilhões de dinheiro esquecido, como recursos de conta-corrente ou poupança encerradas com saldo disponível.





ENTENDA COMO FUNCIONA:

Para iniciar a consulta, é preciso que o cidadão tenha uma conta no site do governo e utilize seu CPF ou CNPJ. Veja abaixo no passo a passo:

Crie uma conta no Gov.br

Ter uma conta no login no Gov.br é necessário para solicitar os recursos financeiros, segundo o BC.

Para fazer o cadastro gratuito, basta acessar o site pelo link acima ou pelos aplicativos da plataforma, que podem ser baixados tanto pelo Google Play, para usuários de Android, quanto pela Apple Store, para usuários de iPhone.

A conta gov.br tem três níveis de segurança e acesso: bronze, prata e ouro.

Após instalar o app ou entrar no site, o cidadão passará por algumas etapas, como reconhecimento facial, disponibilização do CPF e criação de uma senha.

Para conseguir resgatar o dinheiro, o indivíduo deverá ter uma conta nível prata ou ouro, que oferecem mais segurança digital.

Após criar uma conta nível prata ou ouro no gov.br, o cidadão já está apto e pode acessar o novo site do Sistema Valores a Receber (SVR).

Assim que acessar a página, será requerido a confirmação da identidade por meio de um CPF ou CNPJ.

Logo após o cidadão fornecer os números, a plataforma vai consultar seus dados e informar se existem valores a serem resgatados em bancos ou instituições financeiras.

Caso a sinalização seja positiva, o sistema vai fornecer uma data para que o indivíduo volte ao site para saber os valores disponíveis e pedir a transferência do dinheiro.

Importante ressaltar que, depois que o usuário acessar o sistema, o BC pode pedir para que ele indique uma forma de transferência do pagamento, como uma chave Pix.

Caso a pessoa perca a data informada, o BC comunicou que é possível acessar o site novamente em outro dia, e o sistema vai informar uma nova data para retorno.





CUIDADOS

Para evitar passar os dados a golpistas e não cair em fraudes, o Banco Central elencou alguns pontos de alerta aos cidadãos que desejarem consultar os possíveis valores esquecidos.

O único site para consulta e solicitação desse dinheiro é o já mencionado acima: valoresareceber.bcb.gov.br. Qualquer outro site com URL diferente não é o verdadeiro.

Além disso, o Banco Central não entra em contato nem envia links para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

Nenhuma pessoa está autorizada a entrar em contato com qualquer cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.

O único caso em que podem entrar em contato com o usuário ocorre caso ele não tenha informado uma forma de transferência para o pagamento. Neste caso, a instituição financeira que ele escolher vai entrar em contato para viabilizar a transferência.

Ainda neste caso, a instituição financeira não pode pedir para ser confirmado qualquer dado ou senha.

O BC também reforça que não é prudente entrar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

Por fim, a entidade monetária ressalta que não é necessário realizar qualquer pagamento para ter conhecimento da quantia de dinheiro esquecido ou para resgatar os valores. Caso algum site ou alguma pessoa solicite isso, é golpe.