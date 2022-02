“Reforçamos o nosso compromisso com a transparência das ações na Prefeitura". Nesta segunda (14), em reunião com a Procuradora-Geral de Justiça do RN, Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira, o prefeito Allyson Bezerra apresentou a modernização administrativa feita pela gestão na Prefeitura de Mossoró. Detalhou a informatização promovida a partir do Programa Mossoró Digital e ainda tratou da regularização da distribuição de insulinas que em anos anteriores era cobrança contínua do Ministério Público, bem como a retomada das cirurgias eletivas no município no ano passado. O encontro ocorreu na se do MP, em Natal, onde o prefeito cumpre agenda.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra se reuniu nesta segunda-feira (14), com a Procuradora-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira, na sede do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), em Natal.

O prefeito Allyson apresentou à procuradora-geral a modernização administrativa feita pela gestão na Prefeitura de Mossoró. Detalhou a informatização promovida a partir do Programa Mossoró Digital.

Tratou ainda da regularização da distribuição de insulinas que em anos anteriores era cobrança contínua do Ministério Público, bem como a retomada das cirurgias eletivas no município no ano passado.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o MP e a Prefeitura de Mossoró também foi ponto discutido no encontro. O TAC permitiu que o Estádio Municipal Leonardo Nogueira fosse reaberto e pudesse receber público para jogos.

“Entre outros assuntos, nós também apresentamos ao MP a descentralização administrativa que realizamos através da reforma administrativa, que promoveu modernização e transparência à gestão”, disse o prefeito.

“Reforçamos o nosso compromisso com a transparência das ações na Prefeitura e que queremos somar, trabalhando sempre em parceria com o MP e demais instituições”, concluiu.

Também participaram da reunião o Procurador-geral do Município Raul Santos; o Consultor-geral do Município Humberto Fernandes e o Controlador-geral do Município Washington Filho, além do advogado e ex-secretário de Administração de Mossoró João Eider Furtado de Medeiros.