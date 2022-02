Sefaz amplia atendimento presencial para orientar contribuintes sobre o pagamento do IPTU

Com o objetivo de auxiliar a população sobre o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) ampliou o horário de atendimento presencial neste mês de fevereiro. O horário fixado agora é das 7h às 18h.

O Município está oferecendo 25% de desconto para o contribuinte que realizar o pagamento do IPTU em cota única.

A população pode ter acesso à guia de pagamento do IPTU por meio do site da Prefeitura de Mossoró (prefeiturademossoro.com.br). O acesso é efetivado ao clicar na aba "contribuinte", que direciona para o Portal do Contribuinte da Sefaz.

“Iniciamos, na semana passada, a distribuição via Correios e já conseguimos entregar os carnês do IPTU a 50% da população mossoroense. Porém, se o contribuinte não receber o carnê pelos Correios e encontrar dificuldades em manusear o site da Prefeitura, é só se dirigir à Secretaria da Fazenda, no horário das 7h às 18h. O pagamento do IPTU pode ser realizado em casas lotéricas ou aplicativos de banco”, explicou o titular da Secretaria Municipal da Fazenda, Ivo Franklin.

A Sefaz está localizada na avenida Alberto Maranhão, 1180, Centro, Mossoró/RN.

Confira o calendário do recolhimento do IPTU 2022:

PARCELA - VENCIMENTO

Quota única/1ª quota.......................... 28/02/2022

2ª quota............................................... 31/03/2022

3ª quota .............................................. 29/04/2022

4ª quota .............................................. 31/05/2022

5ª quota .............................................. 30/06/2022

6ª quota .............................................. 29/07/2022

7ª quota .............................................. 31/08/2022

8ª quota .............................................. 29/09/2022