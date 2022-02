Allyson garante apoio do Sebrae para realização da Festa do Bode e outros projetos em Mossoró. O prefeito, acompanhado dos secretários de Agricultura, Faviano Moreira, e de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira, se reuniram com o Sebrae em Natal. Na ocasião, apresentaram demandas relacionadas à ampliação do Programa Mossoró Rural; Novos projetos como a revitalização da Cajucultura; Convênio para cooperação técnica com a prefeitura e parceria na promoção de eventos empresariais.

FOTO: DIVULGAÇÃO